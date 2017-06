Amerikaanse student Warmbier overleden kort na vrijlating Noord-Korea

Zuid-Korea wil snel vrijlating gevangenen door Noord-Korea

De Amerikaanse student Otto Warmbier, die zeventien maanden in gevangenschap doorbracht in Noord-Korea, is overleden. Dat heeft de familie laten weten, melden verschillende persbureaus. Otto Warmbier (22), een student uit Virginia, werd in februari 2016 gearresteerd in het Aziatische land voor poging tot diefstal van een propagandavlag. Hij bekende schuld, al is niet duidelijk of hij die bekentenis onder dwang afgelegde. Er werd hem vijftien jaar dwangarbeid opgelegd. Warmbier werd op 13 juni van dit jaar vervroegd vrijgelaten; hij had toen zeventien maanden van zijn straf uitgezeten. In de VS werd hij direct opgenomen in een ziekenhuis in Cincinnati, in comateuze toestand.

President Moon Jae-in van Zuid-Korea zei dinsdagochtend dat Noord-Korea snel gevangen Zuid-Koreanen en Amerikanen moet vrijlaten. Hij deed die uitspraak in reactie op het nieuws van de dood van Warmbier. Momenteel zitten nog drie Amerikaanse staatsburgers van Koreaanse afkomst en zes Zuid-Koreanen vast in het Aziatische land. De Amerikanen zijn twee wetenschappers en een zendeling. De Zuid-Koreaanse overheid laat in een verklaring weten er alles aan te doen om de gevangenen vrij te krijgen. De discussie over deze gevangenen valt middenin de al groeiende spanningen tussen beide landen, die vooral worden aangewakkerd door de aanhoudende rakettesten door Noord-Korea. De regering van Moon liet ook weten dat dinsdag een luchtmachtoefening, samen met Amerikaanse troepen, doorgaat als gepland.