Amerikaanse staat Georgia staat vuurwapens toe op campussen

De gouverneur van Georgia heeft donderdag (lokale tijd) groen licht gegeven voor een wet die het mogelijk maakt wapens te dragen op campussen van universiteiten en andere onderwijsinstellingen in de Amerikaanse staat. De maatregel is bedoeld om de veiligheidssituatie te verbeteren. Gouverneur Nathan Deal stelde in een verklaring dat studenten makkelijke doelwitten vormen als bekend is dat geen vuurwapens gedragen mogen worden op de campus. Schutters weten volgens de gouverneur dat hun slachtoffers weerloos zijn. De door Deal ondertekende wet verbiedt overigens nog steeds het dragen van wapens op sommige plekken. Het gaat dan onder meer om klaslokalen, studentenhuisvesting en sportcomplexen. Georgia is de elfde staat die het dragen van wapens op campussen toestaat. Activisten reageren verbolgen op de nieuwe wet. ”Het toestaan van wapens op de campus brengt studenten, onderwijzers en medewerkers in gevaar. Het heeft waarschijnlijk meer moorden en zelfmoorden op de campus tot gevolg”, zei Laura Cutilletta van de organisatie Law Center to Prevent Gun Violence.