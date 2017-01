Amerikaanse senatoren horen Trumps kandidaat-bewindslieden

Leden van de Amerikaanse Senaat zijn gisteren begonnen met de zogenaamde ‘hearings’ van kandidaat-bewindslieden die Donald Trump voordraagt. Er staan deze week zeker acht hoorzittingen op het programma. De eerste kandidaten waren die voor Justitie, Jeff Sessions; voor Binnenlandse Zaken, John Kelly; en van Buitenlandse Zaken, Rex Tillerson.

Van het drietal is Sessions uit Alabama één van de meer omstreden kandidaten van Trump. Hij heeft het onder andere aan de stok gehad met mensenrechtenbewegingen over racisme en hij wordt geassocieerd met de blanke racistische beweging Ku Klux Klan. Dit laatste stamt uit een zogezegde ‘grap’ die Sessions in de jaren tachtig van de vorige eeuw zou hebben gemaakt: dat hij ”dacht dat de Ku Klux Klan oké was tot hij erachter kwam dat ze marihuana gebruikten”.