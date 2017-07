Amerikaanse Senaat legt nieuwe sancties op aan Rusland, Iran en Noord-Korea

De Amerikaanse Senaat heeft donderdag bijna unaniem ingestemd met het opleggen van nieuwe sancties aan Rusland, ondanks de bezwaren daartegen van de Amerikaanse president Donald Trump. De Russische president Vladimir Poetin dreigt met tegenmaatregelen. Het wetsvoorstel dat door de senatoren werd goedgekeurd bevat ook nieuwe sancties tegen Iran en Noord-Korea voor de wapenprogramma’s van beide landen. Zo moeten buitenlandse banken die zakendoen met Noord-Korea worden gestraft en wordt handel met de Iraanse Revolutionaire Garde verboden voor Amerikaanse bedrijven. Maar liefst 98 van de honderd senatoren steunden het voorstel. In het Huis van Afgevaardigden was het voorstel eerder met 419-3 stemmen ook bijna unaniem aangenomen. De ontwerpwet, die voorziet in sancties tegen een aantal verschillende Russische economische sectoren, zal nu naar het Witte Huis worden gestuurd. Trump kan de wet dan tekenen of zijn veto uitspreken. Als de president ervoor kiest zijn veto te laten gelden, zal het wetsvoorstel naar verwachting op genoeg steun in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden kunnen rekenen om alsnog te worden aangenomen. Het Witte Huis onthoudt zich van commentaar, totdat de president het wetsvoorstel heeft bekeken. Dat kan enkele dagen duren, zei een woordvoerder donderdag. Een van de onderdelen van het wetsvoorstel is een bepaling die het Congres in staat stelt te voorkomen dat Trump bestaande sancties tegen Rusland afzwakt. Normaal gesproken heeft de Amerikaanse president de bevoegdheid om per decreet sancties op te leggen of op te heffen.