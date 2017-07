Amerikaanse Senaat gaat toch stemmen over terugdraaien Obamacare

De Amerikaanse Senaat gaat volgende week stemmen over het terugdraaien van Obamacare. De Republikeinse leider in de Senaat, Mitch McConnel, kondigde dinsdag aan dat de motie voor het verwerpen van het huidige zorgstelsel in de VS in stemming wordt gebracht. Ondanks dat de kansen zeer laag zijn dat de motie wordt goedgekeurd. De Republikeinen hebben met 52 senatoren een nipte meerderheid in de Senaat. Met de vier tegenstemmers is de kans zeer klein dat het wetsvoorstel wordt aangenomen. Daarnaast wordt er straks niet gestemd over een vervangend zorgplan, het gaat alleen om het terugdraaien van het door Barack Obama ingevoerde zorgstelsel. Donald Trump heeft alle Republikeinse senatoren uitgenodigd voor een lunch bij het Witte Huis. De Amerikaanse president wil met hen praten over het zorgstelsel. De timing van de bijeenkomst is opmerkelijk, een dag nadat ook het plan om Obamacare te schrappen zonder vervanging op felle kritieken mocht rekenen.