‘Amerikaanse president Trump trekt zich terug uit klimaatakkoord Parijs’

De Amerikaanse president Donald Trump trekt zich terug uit het klimaatakkoord van Parijs. Dat melden bronnen dicht bij het Witte Huis tegenover Amerikaanse media. Trump bevestigt het bericht op Twitter niet, maar laat weten dat hij zijn beslissing over het wel of niet deelnemen aan het klimaatakkoord donderdag bekendmaakt. De Republikein geeft vanavond een persconferentie.

Het is nog onduidelijk hoe het Witte Huis de Amerikaanse deelname aan het klimaatpact, waarin onder meer wordt aangestuurd op het terugdringen van de CO2-uitstoot wereldwijd, wil opzeggen. Daar wordt volgens bronnen nog aan gewerkt door een klein team, waar onder anderen de chef van het Amerikaanse Bureau Milieubescherming (EPA), Scott Pruitt, deel van uitmaakt. Eerder had Trump toegezegd de knoop door te hakken voordat de zeven grootste industrielanden (G7) eind afgelopen weekend bijeenkwamen in Italië. Hij liet later via Twitter weten deze beslissing een week uit te stellen.

Volgens woordvoerder van het Witte Huis, Sean Spicer wilde Trump van zijn adviseurs meer informatie over de voor- en nadelen van een Amerikaanse betrokkenheid bij het klimaatverdrag. Het klimaatakkoord van Parijs werd in december 2015 door 195 landen ondertekend. In het akkoord staan onder meer afspraken voor het terugdringen van de CO2-uitstoot, waarmee de gemiddelde temperatuursstijging op aarde niet hoger moet uitkomen dan 2 graden Celsius. De makers van het verdrag richten zelfs op een stijging van maximaal 1,5 graad. Belangrijk was dat ook een grootmacht als de VS naast India en China het akkoord tekenden, wat eerder niet het geval was. Het besluit van Trump is dan ook een fikse tegenvaller.