Amerikaanse onderzoekers ontdekken belangrijke oorzaak dyslexie

Amerikaanse onderzoekers hebben mogelijk een belangrijke oorzaak van dyslexie ontdekt, dat schrijft The Independent. Het is niet de enige oorzaak voor dyslexie, maar wel een van de voornaamste redenen. De wetenschappers gebruikten MRI-scans om de hersenen van testpersonen met en zonder dyslexie te bekijken. Die mensen werden blootgesteld aan verschillende audiovisuele prikkels. Nu blijkt dat de testpersonen zonder dyslexie anders reageren op deze prikkels. Zij lijken beter in staat om bepaalde woorden en plaatjes die herhaald werden te herkennen, staat in het wetenschappelijke blad Neuron. Dit proces wordt “neurale adaptie” genoemd. De onderzoekers zeggen verrast te zijn van de resultaten, al werd wel verwacht dat dyslexie enkel zichtbaar te meten is als mensen lezen. Ze zeggen dat de ontdekking kan helpen om de gevolgen van de aandoening te beperken door de hersenen te sturen. Huidige technologie, zoals elektromagnetische stimulatie, staat echter nog in de kinderschoenen waardoor het nog lang zal duren voordat er echt mensen geholpen kunnen worden met deze techniek.