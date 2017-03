Amerikaanse NGO noemt Suriname drugsland

President Bouterse zou daarvoor hebben gezorgd

De Amerikaanse NGO Secure Free Society, SFS, heeft een vernietigende publicatie uitgebracht dat zeer belastende informatie bevat over president Desi Bouterse. Het staatshoofd zou volgens SFS ervoor hebben gezorgd dat Suriname een criminele staat is geworden waar drugshandel hoogtij viert. Overheidsinstituten zouden zich structureel lenen voor het plegen van drugshandels en zijn onderdeel van een netwerk dat door Bouterse zou zijn opgezet.

Justitieminister Jennifer van Dijk-Silos is niet te spreken over de zware beschuldigingen aan het adres van de president. Ook ontkend zij met klem dat Suriname een drugsland is en dat staatsorganen zich structureel lenen voor het bevorderen van drugssmokkel. Zij onderkent wel dat er veel drugs het land binnenkomt, vandaar dat de hulp van de Amerikaanse DEA is ingeroepen om de strijd tegen smokkelaars aan te vechten.

Minister van Dijk-Silos ontkent de beschuldigen en betreurt de publicatie. Zij verwijst de informatie van SFS naar het rijk der fabelen. De bewindsvrouw wil onderzoek laten doen naar SFS en welke maatregelen getroffen zullen worden tegen de aantijgingen.