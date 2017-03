Amerikaanse misdaadprofiler: Madeleine McCann is dood

Het bijna tien jaar vermiste Britse kleutermeisje Madeleine McCann is niet ontvoerd en al lang dood. Scotland Yard verspilt dan ook tijd en geld met extra onderzoek. Dat beweert de Amerikaanse misdaadprofiler Pat Brown. Brown schreef in 2011 een boek over de verdwijningszaak en nam het bewijsmateriaal onder de loep. Browns kritiek volgt op de toekenning van 85.000 pond, vrijdag, door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken aan Scotland Yard voor zes maanden extra onderzoek.

Op 3 mei is het tien jaar geleden dat Maddie McCann spoorloos verdween uit het vakantieappartement in het Portugese Praia da Luz waar ze met haar ouders verbleef. Tijdens het analyseren van de zaak ontwikkelde de misdaadprofiler naar eigen zeggen een theorie over wat er werkelijk gebeurde met het kleutermeisje. Dat verdween een week voor haar vierde verjaardag spoorloos uit haar slaapkamer in het vakantieappartement. Haar ouders waren uit eten maar kwamen regelmatig bij hun dochter kijken. Brown: ,,Mijn analyse deed me concluderen dat het bewijsmateriaal de theorie van een ontvoering niet ondersteunt. Zo’n ontvoering is hoogst onwaarschijnlijk als je kijkt naar de tijd, het bewijsmateriaal op de plaats delict en de andere bewijzen.” De Amerikaanse misdaadprofiler acht het veel waarschijnlijker dat Madeleine overleed tijdens een noodlottig ongeval en dat haar dood geheim moest blijven.

Een Britse privédetective beweerde vorige week dat hij Madeleine McCann in Paraguay zag met een onbekende vrouw. Maddie zou twee maanden geleden het land zijn binnengesmokkeld en met de vrouw verblijven. Paraguyaanse politiemensen zochten naar Madeleine McCann maar vonden geen enkel spoor van het meisje.