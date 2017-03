Amerikaanse minister Buitenlandse Zaken gaat niet naar NAVO-top

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson zal in april niet aanwezig zijn bij een grote Navo-bijeenkomst. Volgens persbureau Reuters plant hij in die periode wel een bezoek aan Moskou. De afwezigheid van Tillerson is opmerkelijk. De nieuwe Amerikaanse president Donald Trump veroorzaakte de afgelopen weken bij veel bondgenoten onrust door zijn uitlatingen dat hij de NAVO niet meer van deze tijd vindt.

Ook stelde Trump meerdere malen toenadering te willen zoeken tot Rusland en president Vladimir Poetin. Vicepresident Mike Pence beklemtoonde echter vorige maand dat “de VS onlosmakelijk verbonden is en blijft met de NAVO”. Pence stelde dat de Amerikanen weliswaar een “goede relatie” met Rusland zoeken, maar dat ze “niet blind zijn voor de dreiging van de Russische grootmacht”. Anonieme bronnen lieten maandag aan persbureau Reuters weten dat Tillerson in de VS blijft voor een bezoek van de Chinese president Xi Jinping. Daarna zou hij naar Moskou afreizen voor een bezoek