amerikaanse-douane-gaat-accounts-op-sociale-media-controleren

De Amerikaanse douane controleert voortaan accounts op sociale media van buitenlandse reizigers. Door accounts op sociale media te bekijken, probeert de douane om “potentiële dreigingen” te identificeren. Dat meldt Politico. Het nieuwe beleid geldt op het moment alleen voor reizigers die zonder visum de Verenigde Staten in willen. Reizigers melden zich aan op een website, waar voortaan ook om namen op sociale media wordt gevraagd. Het opgeven van online accounts is op dit moment optioneel. Er wordt gevraagd naar onder andere Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram.

De Amerikaanse douane zegt op het moment niet van plan te zijn om mensen toegang tot het land te verbieden als ze sociale media weigeren te delen. Het is onduidelijk of mensen met verdachte informatie op hun accounts meteen worden geweerd. De Amerikaanse Customs and Border Protection diende in juni al een plan in om sociale media te gaan controleren. Het plan werd bekritiseerd door koepelorganisatie Internet Association, waar onder andere Google en Facebook deel van uitmaken. Zij vonden de controles “een dreiging voor privacy en veiligheid van buitenlanders”. Het voorgestelde plan lijkt te zijn doorgevoerd zonder grote wijzigingen.