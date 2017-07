‘Amerikaanse Congres wil documenten over Kaspersky Lab inzien’

Het Amerikaanse Congres heeft donderdag 22 overheidsinstanties gevraagd om documenten over het Russische beveiligingsbedrijf Kaspersky Lab te delen. Volgens het Congres zouden de producten van het bedrijf gebruikt worden om “schandelijke activiteiten tegen de Verenigde Staten” uit te voeren. Dat schrijft Reuters vrijdag op basis van brieven van het Congres die het persbureau inzag. Het overheidsorgaan wil alle documenten en communicatie over producten van Kaspersky Lab sinds 1 januari 2013 inzien. Daarnaast vroeg het om een lijst van systemen waarop de producten gebruikt worden en de namen van aannemers die ingehuurd zijn door de overheid die er gebruik van maken. Het comité wil uiterlijk op 11 augustus antwoorden op het verzoek in de brieven. De Amerikaanse overheid is bezorgd over banden tussen het bedrijf en de Russische inlichtingendiensten die beschuldigd worden van cyberaanvallen op de Verenigde Staten. Kaspersky heeft herhaaldelijk ontkent dat het banden heeft met de Russische overheid. Het Congres is “bang dat Kaspersky Lab gemanipuleerd kan worden door de Russische overheid en dat zijn producten gebruikt kunnen worden voor spionage, sabotage en andere schadelijke activiteiten tegen Amerika”. Dat schreef de voorzitter van het committee dat de brieven verstuurde, Lamar Smith. De regering van de Amerikaanse president Donald Trump verwijderde Kaspersky Lab eerder deze maand van de lijst van goedgekeurde softwareleveranciers. Veel agentschappen zullen daarom in de toekomst geen software van het bedrijf meer mogen inkopen. Op die manier moet het gebruik van de software binnen de overheid beperkt worden.