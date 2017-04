Amerikaanse ‘armada’ vaart nu pas naar Noord-Korea

De Amerikaanse ‘armada’ die al ruim een week onderweg zou zijn naar Noord-Korea, is niet direct gevaren naar Koreaanse wateren. Vorige week kondigde de VS aan dat in reactie op Noord-Koreaanse provocaties een vliegdekschip en andere schepen naar de regio zouden worden gestuurd. Nu blijkt dat de vloot na de aankondiging precies de tegenovergestelde richting op voer, om in de Indische Oceaan mee te doen aan een oefening met de Australische marine.

Volgens The New York Times is het misverstand door een opeenstapeling van vage berichten de wereld ingekomen. Vorige week wekten verschillende verklaringen het idee dat de schepen al onderweg waren. President Trump wekte die suggestie ook door bij Fox News te zeggen dat de VS “een krachtige armada” naar Noord-Korea stuurde, om daaraan toe voegen: “Wij hebben het beste leger in de wereld. En ik zeg je: hij is verkeerd bezig.” Met ‘hij’ doelde hij op de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.

Zaterdag bleek dat de schepen nog niet in de buurt van Noord-Korea waren. Toen plaatste de marine foto’s op internet waarop het vliegdekschip te zien is op de Indische Oceaan.

Los van de marine heeft Amerika nog een troef in de regio: het anti-raketsysteem THAAD. Dat is de VS nu versneld aan het bouwen in Zuid-Korea om Noord-Koreaanse raketten te kunnen onderscheppen. Maar die troef is op diplomatiek vlak ook een hindernis. China voelt zich daar namelijk door bedreigd.