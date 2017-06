Amerikaanse agenten verdacht van samenzwering na doden tiener

Drie Amerikaanse politieagenten worden aangeklaagd wegens samenzwering. De agenten zouden hebben samengespannen en gelogen over wat er gebeurde toen politieagent Jason Van Dyke de 17-jarige Laquan McDonald doodschoot. Hen wordt ook belemmering van de rechtsgang verweten. De agenten zouden hebben gelogen toen zij verklaarden dat de jongen verschillende bevelen van de agent negeerde. Een van hen ondertekende een verslag waarin staat dat de twee andere agenten werden aangevallen door de jongen. De verklaring van de drie agenten stroken niet met dashcam-beelden van de schietpartij die later zijn vrijgegeven. Daarop is duidelijk te zien hoe de jongen op de grond valt na de eerste schoten. De agent blijft schieten, ondanks het feit dat de jongen overduidelijk niets meer kan. De Afro-Amerikaanse tiener werd in totaal zestien keer geraakt.