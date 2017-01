Amerikaans rapport waarschuwt voor meer conflicten wereldwijd

Het risico op conflicten in en tussen verschillende staten neemt de komende vijf jaar toe. Dat is de conclusie van een langlopend onderzoek van Amerikaanse inlichtingengdiensten.

Het onderzoek voorspelt conflicten die te vergelijken zijn met de periode van de Koude Oorlog. “Deze trends zullen zich snel ontwikkelen, het wordt in deze tijd moeilijk om te regeren en het wereldwijde landschap zal sterk veranderen.” Het onderzoek spreekt van een donkere en nabije toekomst, een assertiever Rusland en China, regionale conflicten, grotere inkomstverschillen, klimaatveranderingen en een trage economische groei.

Het onderzoek voorspelt een groei van terrorisme in de komende jaren. Ze spreken over kleine groepen en individuen die over nieuwe technologieën, ideeën en relaties beschikken.

Voor het onderzoek zijn interviews met academische experts en financiële en politieke leiders afgenomen. Ook zijn politieke, sociale en technologische trends onderzocht. Elke vier jaar, na de Amerikaanse verkiezingen, wordt het onderzoek gepubliceerd.