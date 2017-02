Amerikaans leger geeft laatste stuk land voor Dakota-pijpleiding vrij

Het Amerikaanse leger geeft toestemming voor de aanleg van het laatste stuk van de Dakota-oliepijpleiding, in de staat North Dakota. Een stuk land bij de rivier Missouri is daartoe vrijgegeven. De indianenstam Sioux, die zich verzet tegen het project, heeft juridische stappen aangekondigd tegen de beslissing. De pijpleiding loopt door vier staten. De ontwikkelaar, het bedrijf Energy Transfer Powers, had gehoopt dat de pijpleiding eind vorig jaar in bedrijf zou zijn, maar de aanleg werd stilgelegd als gevolg van een besluit van de regering-Obama. President Trump heeft besloten tot hervatting van de aanleg. De indianen in het gebied vrezen voor verontreiniging van hun drinkwater als de oliepijpleiding gaat lekken. Op 10 maart houden ze een mars in Washington tegen het project.