Amerikaans Hooggerechtshof zwakt inreisverbod Trump af

Het omstreden inreisverbod van de Amerikaanse president Donald Trump is weer gestuit op een juridische tegenvaller. Het Hooggerechtshof heeft woensdag bepaald dat mensen die familieleden hebben in de VS niet mogen worden geweerd. De opperrechters, die in juni instemden met beperking van de toelating van reizigers uit zes moslimlanden, oordeelden met zes tegen drie dat nu ook mensen met grootouders en andere bloedverwanten in de VS moeten worden geaccepteerd. Dat gold al voor onder andere echtgenoten, kinderen en ouders. Op een ander onderwerp boekte Trump wel een succesje. Het hof blokkeerde voorlopig een uitspraak van een lagere rechter die de grenzen de komende maanden zou openzetten voor mogelijk duizenden vluchtelingen. Dat vonnis is geveld in afwachting van het beroep dat de regering heeft aangetekend bij het hof van beroep in San Francisco. Het Hooggerechtshof buigt zich in oktober uitgebreid over de argumenten voor een inreisverbod.