Amerikaans hof verwerpt verzoek Hawaï tot versoepeling inreisverbod

Het Amerikaanse hof van beroep heeft vrijdag het verzoek van de staat Hawaï om het inreisverbod te versoepelen verworpen. De staat wilde onder meer een vrijstelling voor grootouders en neven en nichten van inwoners, die in het verbod niet worden gezien als naaste familie. Het ministerie beperkt ‘familie’ tot ouders, levenspartners, kinderen, volwassen (stief)zoons of dochters, schoonzoons of -dochters en (stief)broers of zusters. Hawaï procedeerde eerder al succesvol tegen een andere versie van het verbod. Het Amerikaanse hooggerechtshof bepaalde eind juni dat een deel van het voorgenomen inreisverbod van Donald Trump toch tijdelijk ingevoerd mag worden. Eerder lagen lagere rechtbanken dwars, maar volgens het hof kan het inreisverbod op hoofdpunten toch worden uitgevoerd. De Amerikaanse autoriteiten maakten daarop duidelijk dat op ”professionele wijze” te zullen doen. De maatregelen mogen alleen betrekking hebben op ”buitenlandse burgers die geen bonafide relatie hebben met een persoon of entiteit in de Verenigde Staten.” Het hof gaat zich in oktober buigen of het inreisverbod voor inwoners uit zes islamistische landen rechtmatig is. Tot die tijd mag Trump onderdelen van zijn voorgenomen inreisverbod invoeren.