Amerikaan die vastzat in Noord-Korea werd gemarteld

De 22-jarige Amerikaanse student Otto Warmbier, die vastzat in Noord-Korea en deze week terugkeerde uit dat land, heeft volgens zijn vader ”ernstig hersenletsel opgelopen door marteling”. Warmbier, die in februari 2016 werd gearresteerd, lijdt volgens de Noord-Koreaanse autoriteiten aan botulisme. De vader van de student gelooft die uitleg niet en zei gisteren op een persconferentie dat zijn zoon ”ernstig is mishandeld”. Otto Warmbier ligt in coma in een ziekenhuis in de stad Cincinnati. Zijn toestand wordt door artsen omschreven als ”kritiek, maar stabiel”. Noord-Korea zegt dat het Warmbier om humanitaire redenen heeft vrijgelaten. De student uit Virginia was in het Aziatische land tot vijftien jaar dwangarbeid veroordeeld voor poging tot diefstal van een propagandavlag met de naam van de voormalige leider Kim Jong-il.