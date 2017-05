Ambassadeur VS op het matje in Turkije om protest Washington

Turkije heeft de Amerikaanse ambassadeur om opheldering gevraagd over een opstootje in Washington vorige week. Bij het incident raakten lijfwachten van president Erdogan slaags met mensen die aan het demonstreren waren. Dat gebeurde bij de Turkse ambassade in Washington. Volgens de Turken zijn de demonstranten gelieerd aan de PKK. De politie van Washington spreekt echter van een “wrede aanval” op vreedzame demonstranten. De Amerikaanse ambassadeur in Ankara is verstaan gegeven dat de Amerikaanse veiligheidsmedewerkers zich “agressief en onprofessioneel” hebben gedragen tegenover de Turkse lijfwachten. Volgens de politie van Washington raakten er elf mensen gewond, onder wie een agent.