Alle slachtoffers aanslag Londen zijn moslims

De slachtoffers die vannacht zijn gevallen bij de aanslag bij een moskee in Londen zijn allemaal moslims. Een woordvoerder van de politie heeft dat bekendgemaakt op een persconferentie. Over het motief van de dader wil hij niet speculeren. De autoriteiten beschouwen het als een terroristische aanslag, zei hij. Vannacht reed een grote bestelbus net buiten een moskee in Noord-Londen in op voetgangers. Ze hadden het gebouw net verlaten na een ramadan-gebed. Eén moskeeganger kwam om het leven en tien mensen raakten gewond. Twee van hen zijn er slecht aan toe. Na de aanslag overmeesterden omstanders de bestuurder en droegen hem over aan de politie. Over zijn achtergrond zegt de politie niets, behalve dat het een man van 48 is. Hij wordt verdacht van poging tot moord. Het heeft er volgens hem alles van weg dat de nu opgepakte man de enige inzittende van de bestelbus was. De 48-jarige man is voorlopig dan ook de enige verdachte.