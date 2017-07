Alle extra veiligheidsvoorzieningen Tempelberg verwijderd

Israël heeft alle extra veiligheidsvoorzieningen weggehaald die het had geïnstalleerd bij de Tempelberg in Jeruzalem na een aanslag. Israëlische media melden donderdag dat de laatste camera’s waren ontmanteld en dat de zogenoemde status quo was hersteld.

De veiligheidsmaatregelen werden verwijderd na een besluit van het Israëlische veiligheidskabinet. Israël had na de aanslag op politieagenten op 14 juli nieuwe veiligheidsvoorzieningen zoals detectiepoortjes voor moslimgelovigen ingevoerd op het islamitische Verheven Heiligdom of de Tempelberg. De Palestijnen protesteerden hiertegen omdat ze dit zagen als een poging van Israël meer controle over het heiligdom te krijgen. In de botsingen tussen Palestijnen en de Israëlische politie kwamen vier Palestijnen om en raakten er honderden gewond. De Waqf, de organisatie die gaat over islamitische delen in het gebied, en de moeftie van Jeruzalem hebben positief gereageerd op het weghalen van de veiligheidsvoorzienigen. Zij riepen donderdag gelovigen op weer op de Tempelberg te gaan bidden. Hiermee lijkt de jongste crisis tussen Israël en de islamitische wereld over het beheer van het heiligdom bezworen. Israël heeft in de oorlog van 1967 het heiligdom net als de rest van Oost-Jeruzalem veroverd. Tot die tijd werd het Verheven Heiligdom beheerd door een Jordaans ministerie.