Alarm om man met wapen in casino Manilla

De aanval op een casino in Manilla door een gewapende man vrijdagochtend (lokale tijd) blijkt een poging om het casino te overvallen en heeft niks met terreur te maken. Dat heeft de lokale politie verklaard. De overvaller is voortvluchtig. De gewapende man joeg honderden bezoekers van het casino in het complex Resorts World Manilla de stuipen op het lijf door al schietend binnen te vallen. Hij schoot niet gericht op mensen, aldus de politie.

De actie veroorzaakte grote consternatie in de Filipijnse hoofdstad. De politie zette de omgeving en het complex af en kwam met speciale eenheden naar het incident. Een woordvoerder van het leger verklaarde al dat de autoriteiten de situatie onder controle hadden. Op foto’s op social media zijn rookpluimen te zien boven het complex Resorts World Manila. Ook is te zien hoe mensen massaal op de vlucht zijn geslagen. Het is nog niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen. Het resort bestaat uit verschillende hotels, een winkelcentrum, een bioscoop en een casino. Laatstgenoemde zou in brand staan. Resorts World Manila ligt vlak naast het vliegveld van Manilla. Een IS-strijder in de Zuid-Filipijnse stad Marawi claimt dat enkele van zijn ’strijdmakkers’ bij de aanslag betrokken zijn. Die stad werd onlangs aangevallen door Islamitische Staat. Het leger heeft de stad bijna terugveroverd.