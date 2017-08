Air France-KLM vergroot no-fly zone bij Noord-Korea om rakettest

Air France-KLM breidt zijn no-fly zone rond Noord-Korea uit nadat een van zijn toestellen langs een locatie was gevlogen waar tien minuten later een Noord-Koreaanse raket in zee stortte. Het ging om een Boeing 777 van Tokio naar Parijs met 323 mensen aan boord. Dat heeft de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie donderdag naar buiten gebracht. Het toestel van Air France kwam afgelopen zaterdag op een afstand van 100 kilometer langs een intercontinentale raket die was afgevuurd door de Noord-Koreanen. Air France baseert zich daarbij op vluchtgegevens die werden verstrekt door Japan. Het luchtvaartbedrijf heeft nu besloten nog verder van de Noord-Koreaanse grens te gaan vliegen. Daardoor kan de reistijd wel langer worden. De Noord-Koreaanse raket kwam terecht in de Japanse Zee, in wateren die Japan tot zijn eigen economische zone rekent. De raket vloog circa 45 minuten door de lucht. Het zou gaan om een intercontinentaal ballistisch projectiel (ICBM) van een geavanceerder type dan de raket die begin juli werd getest.