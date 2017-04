Air China schort vluchten op naar hoofdstad Noord-Korea

De Chinese nationale luchtvaartmaatschappij Air China schortte gisteren het vliegverkeer tussen Peking en Pyongyang op. Een reden voor het besluit is niet gegeven, berichtte de Chinese staatszender CCTV. Air China was ook niet bereikbaar voor commentaar. Geplande vluchten werden in het verleden al regelmatig geschrapt vanwege ongespecificeerde problemen. China geldt als belangrijke bondgenoot van Noord-Korea, maar is niet blij met de omstreden wapenprogramma’s van zijn buurland. Peking stopte in februari vanwege VN-sancties al met het importeren van Noord-Koreaanse kolen; het belangrijkste exportproduct van Pyongyang.