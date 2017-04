Agressieve huwelijksgast belandt in de cel

Een huwelijksgast ging vorige week zijn boekje te buiten. De gast, de 50-jarige Soedesh B, maakte zich schuldig aan zware mishandeling. Op het huwelijksfeest waar hij zich overmatig te goed deed aan drank, liet hij bier vallen op een andere gast. Die sprak Soedesh aan hierover en dat vond die niet leuk. Hij werd agressief en begon op de man in te slaan met een tuinstoel. Een andere bezoeker die later een politieman bleek, schoot het slachtoffer te hulp maar hij moest het ook ontgelden. Soedesh nam na zijn daad de benen. De politie spoorde hem op in de omgeving van zijn woning en hield hem aan.