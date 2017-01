Agressieve ex-vriendin opgesloten voor vernieling

Een zekere Rochidi R. kon het niet verkroppen dat haar relatie was stukgelopen. Deze 24-jarige jongedame zou uit woede goederen van haar ex-vriend hebben vernield. Hij deed op 2 januari aangifte hiervan. Maar dat niet alleen, ze zou hem ook hebben gebeten. Op de dag van de aangifte zelf vertelde de man dat hij naar het huis van zijn ex-vriendin was gegaan om zijn kleding en andere spullen daar op te halen. En het was toen dat de situatie uit de hand liep. De agressieve ex is aangehouden voor vernieling, mishandeling en bedreiging.