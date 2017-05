Agrarische sector lijdt schade door wateroverlast

De agrarische sector lijdt wederom enorme schade door wateroverlast. Veel aanplanten waaronder groenten gaan verloren door het water dat blijft staan op de diverse arealen. De regenval alleen is niet de veroorzaker van de schade. Dit schrijft LVV in een persbericht. Dichtbegroeide kanalen en vuil in de waterafvoerlozingen zorgen ervoor dat het water niet kan wegtrekken. Naast verloren gewassen kampen mensen ook met ondergelopen straten, erven en huizen.

Minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft zich vorige week georiënteerd bij getroffen gebieden in Wanica en Commewijne. Er zijn afspraken gemaakt met betrekking tot ontwateringswerkzaamheden. Intussen zijn die, in samenwerking met het Ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO), aangevangen. Eveneens is het herstel van de dambreuk bij Bakkie en Laarwijk gestart. De breuk heeft ook bijgedragen aan het probleem van wateroverlast.

Volgens de Meteorologische Dienst Suriname duurt de grote regenperiode tot en met midden augustus.