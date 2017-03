Agentschap voorziet sterke vraag naar olie na 2020

De wereldwijde vraag naar olie zal de komende jaren sterk toenemen. In een rapport over de nabije toekomst van de oliemarkt waarschuwt het Internationale Energie Agentschap (IEA) voor stevige prijsstijgingen na 2020 als er niet snel goedkeuring komt voor nieuwe projecten. Vooral in Azië zal er volgens het IEA veel meer vraag zijn naar olie. Van de tien vaten die er extra nodig zijn om aan de behoefte te voldoen, zijn er volgens het agentschap zeven nodig voor dat continent. India zal daarbij China overtreffen als het land met de grootste oliebehoefte in de regio. Volgens het agentschap zal de wereldwijde productie moeite krijgen om gelijke tred te houden met de vraag.

Dit komt mede doordat de investeringen in de oliemarkt vanwege de lage olieprijzen de afgelopen jaren sterk zijn teruggelopen. Eerder voorspelde het IEA dat ook dit jaar de investeringen verder zouden teruglopen. Het agentschap ziet nu evenwel tekenen van herstel. Met name bij Amerikaanse olieproducenten lijkt de investeringsbereidheid toe te nemen. De Verenigde Staten zijn volgens het IEA het best gepositioneerd om de productie op termijn weer op te voeren, geholpen ook door de grote schaliereserves van het land. Ook de vooruitzichten voor Rusland verbeterden. Onlangs sloten de landen aangesloten bij de OPEC een akkoord over het bevriezen van de productie om daarmee de olieprijs op peil te houden. Daardoor werd olie circa een vijfde meer waard tot ruim 50 dollar per vat. Totdat die overeenkomst werd gesloten dreigden de prijzen nog terug te keren naar het niveau van rond de 30 dollar per vat. In dat geval zouden de beslissingen om weer te investeren volgens het IEA mogelijk niet zijn genomen.