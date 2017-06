Aftreden Japanse keizer Akihito stap dichterbij

De mogelijkheid voor de Japanse keizer Akihito om af te treden, is een stap dichterbij gekomen. Het lagerhuis van het parlement stemde vrijdag in met een wetsvoorstel dat het mogelijk maakt voor de 83-jarige keizer om troonsafstand te doen. Slechts een handvol parlementariërs stemde tegen het wetsvoorstel. Vermoedelijk komt het voorstel binnen enkele weken in stemming in het hogerhuis van het parlement. De keizer zei vorig jaar dat zijn leeftijd en gezondheid het hem moeilijk maken zijn plichten te vervullen. Akihito heeft een hartoperatie ondergaan en is behandeld voor prostaatkanker. Het zou de eerste abdicatie van een Japanse keizer zijn in tweehonderd jaar. Als het wetsvoorstel wordt aanvaard, zal kroonprins Naruhito (57) hem opvolgen. Het gaat om een eenmalige wetsaanpassing die niet geldt voor toekomstige keizers. Troonsafstand onder de huidige Japanse wet is niet mogelijk.