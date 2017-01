AFNAME ECONOMISCHE ACTIVITEITEN IN BIGI PANGEBIED

Er is een afname van de economische activiteiten in het Bigi Pangebied in Nickerie. Zo heeft het toerisme het grotendeels laten afweten. Als hoofdoorzaak voor de situatie wordt de slechte economische situatie in het land genoemd.

Toch blijft touroperator Stephanie Kramawitana optimistisch. Ze brengt al zestien jaar toeristen naar het Bigi Pangebied, maar merkt een flinke daling in aantallen. “We krijgen geen grote groepen meer, maar moeten genoegen nemen met drie tot vier personen die willen overnachten in het gebied. Het zijn vrijwel alleen buitenlanders. Zij komen er om te genieten van de natuur en het gevogelte in Bigi Pan”, vertelt Kramawitana.

Niet elke plek in het gebied is overigens toegankelijk door de lage waterstand. Dit komt door een breuk in de rits bij de plaats Burn Bush, waardoor het zwampwater de zee instroomt. Ook het onderhoud van de infrastructuur van het gebied laat volgens haar te wensen over. Boothouders moeten nu langer varen om de pan te bereiken. Ondanks de slechte situatie geeft ze de moed niet op.

Beroepsvisser Martiano Djosetro uit zijn bezorgdheid met de opmerking dat de situatie in de visserijsector is verergerd. Hij noemt de al bekende omstandigheden zoals recente prijsverhoging van brandstof, waardoor diverse diensten, ook in de visserijsector, duurder zijn geworden. In vergelijking met de periode waar de prijzen nog stabiel waren, moet hij nu het dubbele uitgeven. DWT