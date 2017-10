Aflevering ‘Kleine Historie’ uit radio-en tv-special ‘Meer dan Toerisme’      

Als toerist kan je in Suriname heel goed onderdak vinden in luxe hotels zoals Torarica, Krasnapolsky, Eco-ressort, Marriot. Maar er zijn ook een aantal aardig kleine hotels, guesthouses, bijvoorbeeld De Kleine Historie van Abdel Herrenberg. Dit low budget hotel bestaat nog niet zo lang, amper twee jaar. Gevestigd in het oude koloniale stadscentrum leggen ze bij De Kleine Historie het accent op de Surinaamse geschiedenis. In deze aflevering van de radio- en televisie-special ‘Meer dan Toerisme’ neemt verslaggever Sam Jones vandaag een kijkje in dit guesthouse.