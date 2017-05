Advocaten Tuchtcollege geïnstalleerd

President Desi Bouterse installeerde gisteren het Advocaten Tuchtcollege. Vanaf nu kunnen dus de klachten van burgers tegen advocaten in behandeling worden genomen. Advocaten zijn door de Advocatenwet ook onderworpen aan tuchtrechtsspraak. Door het ontbreken van een college dat klachten over hun handelen, of het onzorgvuldig omgaan met de belangen van hun cliënt, onder de loep kon nemen maakte dat burgers zich in veel zaken niet kon vereenzelvigen met het gesproken recht.

Het staatshoofd zei te verwachten dat het tuchtcollege verder ook ordening gaat brengen in onder meer het hanteren van tarieven voor rechtsbijstand.

Hij ging door met te stellen dat het aan de Deken en het bestuur van de Surinaamse Orde van Advocaten ligt een goed kader te creëren waarbinnen advocaten, op deskundige en integere wijze, dit vrij beroep kunnen beoefenen.

Het kader zal er aan moeten bijdragen dat het aantal klachten vanuit de samenleving over deze groep afneemt.

In het Advocaten Tuchtcollege hebben zitting: Anandkoemar Charan, die de voorzitter is, en Ingrid Lachitjaran, als plaatsvervangend voorzitter. Verder maken ook Ronny Mohammed Faroek Oemar, Shanti Sheobar-Somai, John Robert Wouter en Gaitri Badal-Ramai deel uit van het college dat gisteren is geïnstalleerd.