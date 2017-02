Advocaten ‘El Chapo’ vinden gevangenisregime te streng

De Amerikaanse advocaten van de Mexicaanse drugsbaron Joaquin ‘El Chapo’ Guzman hebben gisteren geklaagd over het zeer strenge gevangenisregime waaronder hun cliënt gebukt gaat. De 59-jarige Guzman zit 23 uur van de dag in afzondering op een speciale afdeling van de penitentiaire inrichting in Manhattan. Hij mag zelfs zijn vrouw en Mexicaanse raadsman niet zien. Rechter Brian Cogan zei het aan de Dienst Gevangeniswezen over te laten onder welke voorwaarden Guzman wordt opgesloten en wie hij mag zien en spreken. Hij voegde eraan toe dat ”de geschiedenis van de verdachte een tikkeltje ongewoon” is. El Chapo staat terecht wegens leiding geven aan een criminele organisatie en grootschalige drugssmokkel. Als dat wordt bewezen kan hij kan levenslang krijgen.