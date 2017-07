‘Advocaat Bill Cosby neemt ontslag’

Bill Cosby moet op zoek naar een nieuwe advocaat om hem bij te staan in zijn rechtszaak, die dit najaar wordt overgedaan. Volgens Amerikaanse media is zijn huidige raadsman Brian McMonagle opgestapt. De advocaat dient volgens een lokale zender van de publieke radio-omroep NPR zijn ontslag officieel in zodra Cosby een vervanger heeft gevonden. McMonagle wilde maandag zelf geen commentaar geven op de geruchten, maar verschillende bronnen beweren dat hij niet meer aan de zaak wil werken vanwege de voortdurende inmenging van Cosby’s woordvoerder Andrew Wyatt. De zegsman van de gevallen komiek zou meerdere keren tegen de wil van de advocaat, of zelfs zonder dat de raadsman op de hoogte was, persconferenties hebben gegeven over de zaak. Daarin kwam hij verschillende keren met onwaarheden op de proppen, bijvoorbeeld over een mogelijke getuigenis van Cosby. Ook kondigde het publiciteitsteam na de nietigverklaring van de zaak aan dat Cosby lezingen zou gaan geven om mannen te waarschuwen voor vrouwen die hen willen aanklagen voor misbruik.