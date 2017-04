Advies: kinderbescherming bij migrantenopvang

De opvang van onbegeleide kindmigranten op Italiaanse en Griekse eilanden schiet tekort. Op elke opvanglocatie moet daarom een functionaris van de kinderbescherming worden gestationeerd, vindt de Europese Rekenkamer. In een aanbeveling schrijft de Rekenkamer over de zogenoemde migratiehotspots, waar er sinds de migratiegolf in 2015 met Europese steun negen van zijn opgezet op eilanden als Lampedusa en Lesbos, met plek voor in totaal ongeveer 7000 mensen. In Griekenland verblijven naar schatting 2500 onbegeleide minderjarige migranten en in Italië 20.000. Eind 2016 waren er nog steeds onvoldoende faciliteiten om hen onder te brengen en hun dossier fatsoenlijk af te handelen, aldus rekenkamerlid Hans Gustaf Wessberg. „Deze kwestie moet dringend worden aangepakt.” Organisaties als Amnesty International, Human Rights Watch en Save the Children sloegen eerder al alarm. De ’hotspotbenadering’ heeft wel geleid tot betere registratie en identificatie van migranten, schrijven de controleurs. Maar ondanks de forse financiële en personele steun, waaronder tolken, asielexperts en beveiligers, is de opvang nog ontoereikend.