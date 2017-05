Adhin geeft regering cijfer 8 twee jaar na verkiezingen

Vicepresident Ashwin Adhin geeft de regering, twee jaar na de verkiezingen van 25 mei 2015, het cijfer acht voor het gevoerde beleid. Hij komt tot deze beoordeling door te kijken naar de mate waarin het de overheid is gelukt, in te spelen op de crisis. Volgens de vp moet ook het volk zich afvragen welke bijdrage zij heeft geleverd om een leefbaar Suriname te creëren.

Adhin zelf is daar nog niet helemaal tevreden over. Toch heeft de tweede man van het land veel waardering voor bedrijfsleven organisaties en delen van de vakbeweging die constant een, wat hij noemt, constructieve bijdrage leveren. Volgens Adhin wordt gestreefd naar een tien, maar naar zijn beoordeling krijgt de regering een acht.

De VP is de komende dagen in Nickerie om zijn voelhorens uit te steken naar wat de verschillende groepen binnen de gemeenschap denken over het functioneren van de overheid en hoe zij het anders of beter willen zien. Vicepresident Ashwin Adhin en zijn beoordeling van de regering Bouterse II, twee jaar na de laatst gehouden verkiezingen.