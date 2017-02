Adekus opent op 17 februari deuren Confucius Instituut

De Anton de Kom Universiteit opent op donderdag 16 februari het Confucius Instituut. De totstandkoming van dit instituut kan gezien worden als een mijlpaal in de 40-jarige samenwerking tussen Suriname en China. De ceremoniële opening met culturele manifestatie, vindt plaats op het terrein van het IGSR. Op 17 februari wordt een symposium gehouden met als thema Bridging Between Surinamese and Chinese Culture.

Voorafgaand aan de officiële opening van het Instituut hebben de AdeKUS en China op 1 maart 2016 een Memorandum of Understanding getekend voor het opzetten van een Confucius instituut. Met de opening op 16 februari wordt invulling gegeven aan deze overeenkomst. Het doel van het Confucius Instituut is verbreiding en bevordering van de Chinese taal en cultuur, in het bijzonder het Mandarijn. Het instituut zal een brug slaan tussen beiden landen op het gebied van cultuur en onderwijs.

Het Confucius Instituut is een wereldwijde door de Chinese overheid gefinancierde non-profit organisatie, die als doel heeft kennis over de Chinese taal en cultuur te verspreiden, en de culturele banden tussen China en andere landen te versterken. Starnws