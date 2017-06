Actievoerende vakbeweging niet ingeslapen zegt Robby Naarendorp

De acties van delen van RAVAKSUR tegen het regeringsbeleid zijn niet voorbij. Dit verzekert Robby Naarendorp, één van de C-47 leiders. Wie denkt dat de actievoerende vakbeweging ingeslapen is vergist zich zegt Naarendorp. De stilte heeft slechts te maken met een evaluatie over de huidige situatie en de strategie die daar omtrent moet worden uitgezet. En bovenal uit respect voor de aangebroken maand van Ramadhan wordt er voorlopig niet geprotesteerd.

In tegenstelling tot andere beweringen vindt Naarendorp dat de afgelopen protestdemonstraties wel degelijk effect hebben gehad. Hij zegt dat als gevolg van de steeds heviger wordende ontevredenheid onder het volk de regering geen keus had dan, in alle haast, een oplossing aan te dragen voor het herwaarderingsvraagstuk van de onderwijsgevenden. Ook werd een snelle beleidsmaatregel ingevoerd om te zorgen voor een koopkrachtversterking voor alle ambtenaren. Robby Naarendorp, bestuurslid van C-47, die zegt dat de protestactie tegen het beleid van de zittende regering geenszins in slaap is gesukkeld. Na de Ramadhan-maand zullen de actievoerende vakbonden weer van zich laten horen. Dat gebeurt als de regering Bouterse-Adhin haar desastreus beleid niet ombuigt.