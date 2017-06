Acties Griekse vuilnismannen, afval stapelt zich op

Griekse vuilnismannen voeren al negen dagen actie. Ze willen een vaste aanstelling, maar die krijgen ze niet omdat Griekenland in ruil voor miljardenleningen het aantal ambtenaren moet beperken. Ook hebben de gemeenten niet genoeg geld om meer mensen in vaste dienst te nemen. De Griekse vakbond van vuilnisophalers heeft een compromisvoorstel van premier Tsipras verworpen. In het wetsvoorstel staat dat ongeveer 2500 mensen een vaste baan krijgen, maar dat ze daar wel op moeten solliciteren. Vuilnismannen die geen baan krijgen, raken hun werk kwijt, omdat hun contract volgens de wet niet meer verlengd kan worden. De vuilnisophalers blokkeren de garages waar de vuilniswagens staan, zodat die niet uit kunnen rijden. Het afval stapelt zich vooral op in de grote steden en op een aantal eilanden. Verschillende gemeenten hebben de noodklok geluid. Ze zeggen dat er gevaar dreigt voor de volksgezondheid, zeker met de hittegolf die op komst is. De minister van Toerisme roept de vakbond op om toch akkoord te gaan met het voorstel. Het vuil op straat in bijvoorbeeld Athene is volgens haar geen reclame in het toeristenseizoen. Ook is het niet goed voor het internationale imago van Griekenland. Toerisme is een belangrijke bron van inkomsten. De burgemeester van Thessaloniki, de tweede stad van het land, heeft besloten particuliere bedrijven in te schakelen om het huisvuil op te halen. Voor donderdag, als de vakbond opnieuw overleg voert, is een 24-uursstaking uitgeroepen.