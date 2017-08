Acties bij RGD opgeheven

Salarissen en vakantiegelden gestort

De actie van de Bond Personeel Regionale Gezondheids Dienst (BPRGD) is donderdag 3 augustus opgeheven. Dat komt doordat de salarissen en vakantiegelden op de rekeningen van de medewerkers zijn gestort. De secretaris van de bond, Carlos Helberg, zegt dat de medewerkers het werk niet zonder meer hebben hervat.

Het personeel ging in actie omdat het voor de derde maand gebeurde dat de lonen bij deze overheidsinstelling niet op tijd werden overgemaakt. De vakbond is rond deze kwestie in goed overleg met de directie, zegt Helberg, en het bestuur weet dat de overmaking van subsidiegelden vanuit de overheid stagnatie ondervindt. Het bestuurslid hoopt dat er een structurele oplossing komt, waarnaar de minister van Volksgezondheid, Patrick Pengel, refereerde. Die zei dat er alles aan gedaan zal worden om dergelijke problemen uit de wereld te helpen.

