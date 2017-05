Actiecomité wil stopzetting zandafgravingen

Heeft aanklacht ingediend tegen concessionarissen

Het actiecomité ‘Bescherm de zeeschildpadden en Stop zandafgravingen Braamspunt’ zoekt als het moet de groene tafel op. Milieuactivist Erlan Sleur diende gisteren namens het actiecomité en ondersteund door pandit Wim Baidjnath en anderen, een aanklacht in bij de procureur-generaal tegen de concessionarissen. Mens en dier ondervinden last van de afgravingen op Braamspunt. Het stoort Sleur ook dat de regering, in de persoon van NH-minister Dodson, de zaak niet ernstig genoeg lijkt op te vatten.

