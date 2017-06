Actie overheidscrèches gaat door

Vakbondleider Hugo Blanker vreest verscherping

De protestactie van de Bond Landsdienaren Crèches (BLC) gaat onverkort door. Dat bevestigt Hugo Blanker, de voorzitter van de Confederatie van Organisaties van Landsdienaren (COL) waar de BLC onder valt. Blanker vreest zelfs voor een verscherping van de actie. De medewerkers zijn de situatie beu. Ze willen dat de regering aandacht besteed aan de misstanden bij de overheidscrèches.

Hugo Blanker, voorzitter van COL. Er is inmiddels een tweede brief verstuurd naar president Desi Bouterse. Op het eerste schrijven is volgens Blanker niet adequaat gereageerd. Terwijl de bondsleden nog altijd geen vaste aanstelling hebben, heeft het Ministerie van Sociale Zaken nieuwe krachten aangetrokken. Daardoor vrezen ze voor hun baan en carrièrekansen.