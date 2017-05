Bij een ongeluk in een mijn in de Chinese provincie Hunan zijn gisteren 18 mensen omgekomen, zo schrijven Chinese media. Ze werden slachtoffer van een gaslek in de mijnschacht. Er waren 55 arbeiders aan het werk in de mijn in Huangfengqiao. Reddingswerkers hebben 37 mensen in veiligheid gebracht, ze moesten naar het ziekenhuis.