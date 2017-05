Acht doden bij schietpartij VS

Bij een schietpartij op het platteland van de Amerikaanse staat Mississippi zijn gisteren acht mensen omgekomen. Onder hen is ook een hulpsheriff. De hulpsheriff reageerde volgens lokale media op een melding van iemand die een huis weigerde te verlaten. Daar aangekomen werd hij doodgeschoten. De dader schoot volgens de politie ook zeven anderen dood. De verdachte zou ruzie hebben gehad met zijn ex-vrouw, haar moeder en haar nieuwe vriend over het gezag over de kinderen. Voor de camera zegt hij dat de politieman zich ermee bemoeide en dat hij hem daarom doodschoot. Wie de andere doden zijn is niet bevestigd. De man zegt verder dat het zijn bedoeling was dat hij door de politie zou worden gedood. Hem wacht niets dan de dood, zegt hij.