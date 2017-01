acer-lanceert-gebogen-monitor-met-eyetracking-technologie

Acer lanceert op gadgetbeurs CES in Las Vegas een gebogen monitor die de ogen van de gebruiker kan volgen. De Acer Predator Z301CT, zoals Acer het apparaat noemt, is bedoeld voor gamers en heeft een schermdiagonaal van 30 inch. Daarop is een schermresolutie van meer dan 2500 bij iets over de 1000 pixels weer te geven op een verversingsgraad van 200Hz.

De mogelijkheden voor gamers die games spelen waarbij gebruik maken van Tobii-eyetracking-technologie, nemen toe. Te denken valt aan zaken als de ogen op de zijkant van het scherm richten om het speelbare karakter te laten draaien of – bijvoorbeeld in virtual reality – reclames te kunnen tonen op de plek waar de gebruiker zijn ogen op richt.

De Predator Z301CT is in onder meer de VS vanaf februari te koop en kost er 899 dollar.