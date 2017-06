Absolute meerderheid voor partij president Macron

De partij van president Macron, La République en Marche!, heeft een absolute meerderheid in het parlement behaald. De beweging van Macron haalde 308 van de 577 zetels in de Assemblée Nationale. Samen met zijn bondgenoten – verenigd onder de naam MoDem – kan de president rekenen op zeker 350 zetels. De overwinning is daarmee iets minder groot dan werd voorspeld, maar de klap voor de gevestigde Franse politieke orde blijft enorm. Zo hebben de socialisten een ongekend aantal zetels verloren. De partij van ex-president Hollande is terug gevallen naar slechts 29 zetels, het laagste aantal in decennia. Het opkomstcijfer is historisch laag met ongeveer 43 procent. Nog nooit gingen er zo weinig Franse kiesgerechtigden naar de stembus. Experts noemen ook ‘verkiezingsmoeheid’ als oorzaak. Het Front National gaat van twee naar acht zetels in de Assemblée. Daarnaast heeft Macron nog geen enkele zetel in de senaat. Ook die kamer moet wetten goedkeuren. In september wordt er gestemd over een nieuwe senaat. De Franse president heeft ruim 500 kandidaten, waarvan de helft vrouw is. Macron wil schoon schip maken in de Franse politiek. De helft van zijn kandidaten heeft geen of weinig ervaring in de politiek.