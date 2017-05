ABOP LAAT DISPUUT GRANMAN SARAMACCANERS ONAANGEROERD

Hoewel Ronnie Brunswijk en de overige leiders van de Algemene Bevrijdings en Ontwikkelingspartij (Abop) zich afgelopen weekeinde in het hart van het Boven- Suriname-gebied bevonden voor een politieke massameeting, hebben zij geen woord gerept over de strijd om het gramanschap binnen de plaatselijke gemeenschap.

“Niemand moet mij iets vragen daarover. Ik heb niets daarover te zeggen”, benadrukte Abop-voorzitter Ronnie Brunswijk kort na de bijeenkomst in Guyaba, een van de grootste dorpen van het achterland. Abop-volksvertegenwoordiger Marinus Bee legt uit dat het onderwerp erg gevoelig ligt. “Onze partij heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat de politiek ver moet blijven van traditionele geschillen. In dat kader hebben wij ons nooit uitgesproken erover”, stelt hij in gesprek met de krant. Voor zover hij weet gaat de regering niets opleggen aan de gemeenschap. “Dus laten we ernaar uitkijken en iedereen vragen om de bemmiddelingspoging een kans van slagen te geven.” Er waren aanvankelijk drie kandidaten in de strijd om de in juni 2014 ingeslapen granman Belfon Aboikoni op te volgen.

Intussen heeft de regering vorige week een aanzet gegeven tot een oplossing middels een krutu te Brokopondo. Daaruit is voortgevloeid dat twee van de kampen zich hebben verenigd, namelijk de groepen onder leiding van Frans Banai en Naze Amina. Albert Aboikoni, broer van de overledene, staat vooralsnog alleen. Hiervan maakte het ministerie van Regionale Ontwikkeling melding in een persbericht. De kampen Amina/Banai zullen een gezamenlijke voordracht doen. De regering laat nog altijd de uiteindelijke keuze over aan de gemeenschap.