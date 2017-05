Abedi maakte explosief mogelijk toch zelf

De man die maandagavond een bomaanslag pleegde in Manchester, kan het daarbij gebruikte explosief toch zelf gemaakt hebben. Daarbij kreeg hij mogelijk wel hulp van een handlanger, zei een bron met kennis van het onderzoek tegen Reuters. „De focus is nog steeds de zoektocht naar handlangers en het netwerk, maar hij kan deze bom zelf gemaakt hebben”, concludeerde de bron. Eerder werd in twijfel getrokken of aanslagpleger Salman Abedi zelf in staat was een dergelijk explosief in elkaar te zetten. De onrust over mogelijke handlangers leidde er dinsdag toe dat het dreigingsniveau in Groot-Brittannië werd opgeschaald. „We kunnen de mogelijkheid niet negeren dat er een grotere groep mensen betrokken was bij deze aanslag”, stelde premier Theresa May toen.