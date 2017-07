Aarde zit volgens wetenschappers midden in massa-uitsterving diersoorten

Er is op aarde een ‘biologische vernietiging’ gaande van diersoorten die groter is dan gedacht. Wetenschappers denken dat er een massa-extinctie aan de gang is, zoals in de prehistorie. Wetenschappers hebben bedreigde en niet-bedreigde diersoorten onderzocht. Vele soorten verliezen in razendsnel tempo leefgebied door menselijke overbevolking en overconsumptie. Zo verloor bijna de helft van de zoogdieren op het land zo’n tachtig procent van hun leefgebied in de afgelopen eeuw. Uit het onderzoek, gepubliceerd in wetenschappelijk blad PNAS, blijkt dat een derde van de soorten die leefgebied verliezen, niet als bedreigd wordt aangemerkt. De afgelopen decennia is 50 procent van alle dieren verdwenen van aarde. De wetenschappers concluderen dat een nieuwe massa-extinctie al verder gevorderd is dan gedacht. De wetenschappers zien de komende twintig jaar somber in: “Er zullen steeds krachtigere aanvallen op de biodiversiteit plaatsvinden.” “De mensheid zal uiteindelijk een hele hoge prijs moeten betalen voor het reduceren van het enige leven dat we kennen in dit universum.” De laatste massa-extinctie was 65 miljoen jaar geleden, toen stierven alle dinosauriërs uit.